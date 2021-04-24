Такого финиша вы еще не видели! Медальные разборки выиграла собака

Финал женской эстафеты 4х200 м в Юте вышел довольно оригинальным, на последних метрах дистанции собака выбежала на дорожку и обогнала спортсменку

Женская легкоатлетическая эстафета 4х200 м на региональных соревнованиях в Юте войдет в историю. Такого финиша, пожалуй, еще не было в истории. Когда спортсменки, бежавшие на последнем этапе, выходили на финишную прямую, число претенденток на победу пополнилось новой участницей.

Реклама

Читайте также: Бегство из России: две легкоатлетки перед Олимпиадой сменили гражданство

Собака выпрыгнула с трибуны на дорожку, устремилась за лидером и под аплодисменты зрителей первым пересекла финишную черту.

Позднее выяснилось, что собака по кличке Холли принадлежит одной из спортсменок и нередко участвует в тренировках хозяйки, поэтому бегать наперегонки для четвероногой оказалось обычным делом.

В тренде Взорвалась граната в комнате с президентом украинского футбольного клуба. Есть пострадавшие

Читайте также: История одной фотографии. Без обуви на олимпийском подиуме – что произошло в Мехико-1968

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама