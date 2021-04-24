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Такого финиша вы еще не видели! Медальные разборки выиграла собака

24 апреля, 16:30

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Финал женской эстафеты 4х200 м в Юте вышел довольно оригинальным, на последних метрах дистанции собака выбежала на дорожку и обогнала спортсменку

Женская легкоатлетическая эстафета 4х200 м на региональных соревнованиях в Юте войдет в историю. Такого финиша, пожалуй, еще не было в истории. Когда спортсменки, бежавшие на последнем этапе, выходили на финишную прямую, число претенденток на победу пополнилось новой участницей.

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Собака выпрыгнула с трибуны на дорожку, устремилась за лидером и под аплодисменты зрителей первым пересекла финишную черту.

Позднее выяснилось, что собака по кличке Холли принадлежит одной из спортсменок и нередко участвует в тренировках хозяйки, поэтому бегать наперегонки для четвероногой оказалось обычным делом.

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легкая атлетика собака

Источник: NEWSru.com

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