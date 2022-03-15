Три недели молчания окончены: Игорь Суркис заговорил о рашистском вторжении

/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Только на 20-й день вторжения российских войск в Украину свою позицию высказал президент футбольного клуба Динамо Игорь Суркис. Брат народного депутата Верховной Рады Украины IX созыва от партии ОПЗЖ Григория Суркиса объяснил, почему так долго не комментировал происходящее в Украине.

/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Реклама

Свою позицию футбольный функционер изложил через официальный сайт ФК Динамо:

"Что касается моей личной позиции, то я предпочитаю меньше говорить, а больше делать. Но если надо при этом еще и говорить, то нет проблем. Наш сосед Российская Федерация осуществила беспричинную, жестокую военную агрессию против Украины. Идет уничтожение мирного населения, инфраструктуры и наших военных. Сейчас вся наша страна – это герои! Те, кто на передовой,показывают пример мужества и стойкости, тысячи волонтеров спасают детей и обеспечивают тыл, бизнес помогает в финансировании армии и обеспечении беженцев. Мужество наших военных уже вошло в мировую историю, на руководство Украины сейчас равняются лидеры цивилизованных стран."

Также Игорь Суркис рассказал о деятельности Динамо в условия военного времени:

"С первых дней войны наш клуб занялся решением гуманитарных вопросов – эвакуация женщин и детей, воспитанников ДЮФШ имени Лобановского, финансирование больниц в Киеве... которые помогают раненым, и детским домам, нуждающимся в помощи. Наш клуб оказывает постоянную финансовую помощь в покупке медикаментов, проведении операций как пострадавшим гражданским лицам, так и военнослужащим. Мы продолжим это делать и будем финансировать гуманитарные программы поддержки украинцев."

Динамо на сборах не проигрывает / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Реклама

Рассказал президент Динамо и о состоянии футболистов и их семей:

"Мы приложили максимум усилий, чтобы родные и близкие футболистов "Динамо" получили помощь и безопасность. Игроки команды также в безопасности, но относительной. К сожалению, из-за действий российских военных в нашей стране нет безопасного места на 100 процентов."

/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Напомним, что легионер Динамо Беньямин Вербич временно покинул клуб и перешел в польскую Легию.