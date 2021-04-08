Тренера обидели – он выдал самую короткую пресс-конференцию

Необычным получилось вчера вечером общение с прессой главного тренера Тернополя Дмитрия Забирченко. После матча чемпионата Украины по баскетболу с Будивельником в столице 36-летний специалист был недоволен оказанным ему приемом. В среду его подопечные проиграли киевлянам – 69:92.

Кстати, на днях Будивельник выиграл Кубок Украины.

Как оказалось, Забирченко пришлось ждать своей очереди, пока пресс-конференцию давал наставник хозяев Игорс Миглиниекс. Дмитрий уточнил, что сначала общаться с журналистами должен был именно он как наставник гостевой команды. После чего выдал очень короткий спич:

"Уважения нет? Мы шли , нас обогнали. Я понял... Тогда Будивельник с победой. Нам дальше работать. Спасибо".

Заметим, что во время матча Забирченко получил технический фол за оскорбления судей. Тернополь занимает третье место в украинской Суперлиге (21 победа, 12 поражений) вслед за Киев-Баскетом (23/5) и Днепром (22/9). Будивельник – на шестой позиции (16/15).

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Тренер сборной Украины Айнарс Багатскис забил с центра площадки Видео: ФБУ