Украина в четвертой корзине перед жеребьевкой Евробаскета

Мужская сборная Украины по баскетболу узнала потенциальных соперников по группе на чемпионате Европе. Команда Айнарса Багатскиса попала в четвертую корзину вместе с Германией, Финляндией и Грузией.
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Жеребьевка группового раунда Евробаскета пройдет 29 апреля в Берлине.
Состав корзин
- Испания, Сербия, Греция, Франция
- Литва, Россия, Италия, Чехия
- Польша, Хорватия, Турция, Словения
- Германия, Украина, Финляндия, Грузия
- Бельгия, Венгрия, Израиль, Великобритания
- Босния и Герцеговина, Нидерланды, Эстония, Болгария
Чемпионат Европы пройдет 1-18 сентября 2022 года в Германии, Италии, Чехии и Грузии.
Ранее женская сборная Украина провалила отбор на Евробаскет. Последний раз такое было 10 лет назад.
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