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Украина в четвертой корзине перед жеребьевкой Евробаскета

2 апреля, 14:11

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Своих соперников наша команда узнает 29 апреля

Мужская сборная Украины по баскетболу узнала потенциальных соперников по группе на чемпионате Европе. Команда Айнарса Багатскиса попала в четвертую корзину вместе с Германией, Финляндией и Грузией.

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Жеребьевка группового раунда Евробаскета пройдет 29 апреля в Берлине.

Состав корзин

  1. Испания, Сербия, Греция, Франция
  2. Литва, Россия, Италия, Чехия
  3. Польша, Хорватия, Турция, Словения
  4. Германия, Украина, Финляндия, Грузия
  5. Бельгия, Венгрия, Израиль, Великобритания
  6. Босния и Герцеговина, Нидерланды, Эстония, Болгария

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Чемпионат Европы пройдет 1-18 сентября 2022 года в Германии, Италии, Чехии и Грузии.

Ранее женская сборная Украина провалила отбор на Евробаскет. Последний раз такое было 10 лет назад.

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сборная Украины по баскетболу Евробаскет-2022
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