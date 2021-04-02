Украина в четвертой корзине перед жеребьевкой Евробаскета

Своих соперников наша команда узнает 29 апреля

Мужская сборная Украины по баскетболу узнала потенциальных соперников по группе на чемпионате Европе. Команда Айнарса Багатскиса попала в четвертую корзину вместе с Германией, Финляндией и Грузией.

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Жеребьевка группового раунда Евробаскета пройдет 29 апреля в Берлине.

Состав корзин

Испания, Сербия, Греция, Франция Литва, Россия, Италия, Чехия Польша, Хорватия, Турция, Словения Германия, Украина, Финляндия, Грузия Бельгия, Венгрия, Израиль, Великобритания Босния и Герцеговина, Нидерланды, Эстония, Болгария

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Чемпионат Европы пройдет 1-18 сентября 2022 года в Германии, Италии, Чехии и Грузии.

Ранее женская сборная Украина провалила отбор на Евробаскет. Последний раз такое было 10 лет назад.

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