Тренер сборной Уэльса пропустит Евро-2020! Он бил женщин

Райан Гиггз / Фото: Reuters

Тренер сборной Уэльса Райан Гиггз обвинен в нанесении тяжких телесных повреждений женщине в возрасте 30 лет и нападении на женщину в возрасте 20 лет. Инцидент произошел вечером 1 ноября 2020 года. Одной из пострадавших потребовалась медицинская помощь.

Читайте также: Райан Гиггз извинился перед своим братом за то, что восемь лет спал с его женой

Футболист был освобожден под залог и должен явиться в суд Манчестера в среду, 28 апреля 2021 года.

Реклама

Футбольная ассоциация Уэльса отреагировала быстро – Райан Гиггз не будет руководить сборной Уэльса на чемпионате Европы, который пройдет этим летом. На Евро-2020 Гиггза заменит Роберт Пейдж.

Ранее мы писали, что легенда Манчестер Юнайтед Райан Гиггз арестован по подозрению в нападении на свою девушку Кейт Гревилл. Райан встречается с Кейт с 2017 года. Они познакомились, когда она занималась рекламой отеля Гиггза Hotel Football в 2013 году после переезда из Дубая. Гиггз обнародовал свои отношения, когда был сфотографирован с девушкой во время отдыха в Италии в августе 2018 года.