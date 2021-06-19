Тренер сборной Хорватии возглавит Фенербахче вместо Реброва

Тренер Хорватии Златко Далич / Фото: Reuters
После того как Сергей Ребров подписал контракт с клубом Аль-Айн из ОАЭ, стамбульский Фенербахче, видевший в украинце своего нового тренера, переключился на другого специалиста.
Как сообщает журналист турецкого издания Sözcü Gazetesi Серкан Хамзаоглу, Фенербахче может возглавить наставник сборной Хорватии Златко Далич.
По сведениям источника, 54-летний специалист уже достиг принципиального согласия с президентом турецкого клуба Али Кочем.
Напомним, Златко Далич возглавил сборную Хорватии осенью 2017 года и в своем первом же матче обыграл в Киеве Украину со счетом 2:0.
Затем под руководством Далича хорваты стали вице-чемпионами мира-2018.
Однако на нынешнем Евро дела у хорватов не ладятся. После ничьей во вчерашнем матче с чехами 1:1, балканцы рискуют не выйти из группы. Для попадания в 1/8 финала им 22 июня нужно обязательно побеждать на выезде крепкую Шотландию.
Обзор матча Хорватия – Чехия (1:1)
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