Тренер сборной Хорватии возглавит Фенербахче вместо Реброва

Наставника хорватской сборной, одного из главных разочарований Евро-2020, ждут у руля Фенербахче. Златко Далич уже договорился со стамбульским клубом

Тренер Хорватии Златко Далич / Фото: Reuters

После того как Сергей Ребров подписал контракт с клубом Аль-Айн из ОАЭ, стамбульский Фенербахче, видевший в украинце своего нового тренера, переключился на другого специалиста.

Как сообщает журналист турецкого издания Sözcü Gazetesi Серкан Хамзаоглу, Фенербахче может возглавить наставник сборной Хорватии Златко Далич.

По сведениям источника, 54-летний специалист уже достиг принципиального согласия с президентом турецкого клуба Али Кочем.

Напомним, Златко Далич возглавил сборную Хорватии осенью 2017 года и в своем первом же матче обыграл в Киеве Украину со счетом 2:0.

Затем под руководством Далича хорваты стали вице-чемпионами мира-2018.

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Однако на нынешнем Евро дела у хорватов не ладятся. После ничьей во вчерашнем матче с чехами 1:1, балканцы рискуют не выйти из группы. Для попадания в 1/8 финала им 22 июня нужно обязательно побеждать на выезде крепкую Шотландию.

Обзор матча Хорватия – Чехия (1:1)