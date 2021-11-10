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Тренер попросил вратаря симулировать травму. Его команда проигрывала

Любомир Луканюк
10 ноября, 21:07
Главный тренер Утрехта просил голкипера своей команды потянуть время, чтобы дать установку полевым игрокам

Хаке и Пас устроили комедию

Забавный случай произошел в матче чемпионата Нидерландов, где встречались Витесс и Утрехт. Наставник гостей попросил вратаря симулировать травму.

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На 37-й минуте встречи, при счете 1:0 в пользу Витесса, главный тренер Утрехта Рене Хаке попросил вратаря своей команды Мартена Паса прикинуться травмированным.

Пока судья отвлекся на якобы травмированного вратаря, Хаке провел внеплановую тренерскую установку полевым игрокам. Но уловка Хаке не сработала – гости в компенсированное к первому тайму время пропустили еще один гол, а после перерыва смогли ответить Витессу только одним результативным ударом.

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