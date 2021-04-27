Трава – за десятки миллионов: клуб украинской Премьер-лиги продает газон после победы над Шахтером

Александрия проводит реконструкцию поля стадиона "Ника" и решила заработать на газоне, продавая по 99 гривен маленький кусочек поля – 0,00001 %

Александрия - Шахтер / Фото: официальный сайт УПЛ

Необычным ходом отметился середняк чемпионата Украины по футболу – Александрия. Клуб затеял реконструкцию поля домашнего стадиона. В частности, поменяют газон, на котором команда играла последние 23 года – с 1998-го. Старую же траву не просто выбросят, а предлагают приобрести болельщикам клуба.

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Стоимость небольшого участка травяного поля составляет 99 гривен. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Причем, площадь газона для продажи разнится в 10 раз в тексте объявления и на рекламной афише – 0,00001% или же 0,0001%.

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Если же посчитать стоимость всего травяного покрова арены, то она составит 99 или 990 миллионов грн (в зависимости от того, где указана правильная площадь)! Конечно же, весь газон не распродадут и клуб не пополнит свой бюджет десятками миллионов. Но каждый фанат Александрии может таким образом помочь любимой команде и получить "клаптик" газона размером примерно 10х8 см.

Тем временем, лидер Динамо ляжет под нож.

Последним на этой траве стал поединок между Александрией и Шахтером в предыдущем туре УПЛ. Смотрите его обзор: