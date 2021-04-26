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Ошибочно засчитанный гол Александрии и двойная ошибка судей против Мариуполя. Судейский разбор от Метревели

26 апреля, 15:59

Михаил Метревели Михаил Метревели

Футбольный эксперт Михаил Метревели проанализировал работу арбитров во всех семи матчах 23-го тура чемпионата Украины

Михаил Метревели

Михаил Метревели

Эксперт телеканалов "Футбол" Михаил Метревели специально для Спорт Сегодня продолжает еженедельный обзор судейских итогов тура УПЛ. Все матчи, все спорные момент 23го тура УПЛ – в фокусе известного футбольного эксперта.

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Михаила Метревели:

"Борьба за итоговое распределение позиций в турнирной таблице УПЛ продолжается, в связи с чем возрастает и количество спорных эпизодов в матчах с участием арбитров. В отчетном туре можно выделить два тяжелых для арбитража матча. Причем, если в матче Александрия – Шахтер есть сомнения по поводу правильности второго забитого гола, но можно сослаться на несовершенство VAR, то происходившее в матче Мариуполь – Рух трудно объяснить. Романов не засчитал чистый гол Мариуполя и при этом поставил в ворота азовцев пенальти в эпизоде, когда до штрафной площади оставался добрый метр. В итоге две результативные ошибки арбитра позволили Руху уверенно выбраться из зоны вылета".

ТОП-5 судей чемпионата Украины:

Мариуполь – Рух (0:3)

Арбитр: Виталий Романов.

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Для арбитража матч был средней тяжести. Команды много фолили. VAR на матче не работал.

Ключевыми для арбитража были два эпизода. На 65-й минуте Чоботенко сбил Борячука, убегавшего один-на-один с вратарем. Арбитр назначил пенальти в ворота Мариуполя и показал Чоботенко красную карточку. Это крайне спорное решение. Фол однозначно был, но судя по повторам, он был до штрафной площадки. Так что арбитр должен был назначать штрафной удар, а не пенальти.

На 81-й минуте Топалов забил гол. Арбитр зафиксировал офсайд и отменил взятие ворот. Это ошибка. Топалов находился на одной линии с последним защитником Руха. Гол должен был быть засчитан. Арбитр допустил две результативные ошибки против одной команды.

Оценка: 6 баллов из 10-ти.

Колос – Ворскла (3:0)

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Арбитр: Игорь Пасхал.

Матч был довольно сложным для арбитража. Команды много фолили и оказывали давление на арбитра. На матче работал VAR.

Ключевыми для арбитража были два эпизода. На 10-й минуте мяч в штрафной после рикошета попал в руку Чурко. Арбитр дал продолжить игру и был прав. Касание мяча руки было, но рука находилась в естественном положении и расстояние до мяча было минимальным. Это случайное попадание, которое нельзя трактовать как игру рукой.

На 65-й минуте Исаенко выходил один-на-один и с вратарем и в штрафной его сбил Яворский. Арбитр назначил пенальти в ворота Ворсклы и показал защитнику желтую карточку. Полностью правильное решение арбитра. Яворский пытался сыграть в мяч, но не дотянулся и ударил Исаенко в бедро. Контакт был, так что это пенальти, и так как защитник Ворсклы пытался сыграть в мяч, то это желтая карточка, а не красная.

Оценка: 9 баллов из 10-ти.

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Днепр-1 – Минай (3:0)

Арбитр: Юрий Иванов.

Для арбитража матч был средней тяжести. Команды старались мало фолить, но был ряд спорных эпизодов. На матче работал VAR.

Ключевыми для арбитража были три эпизода. На 15-й минуте Булеца упал в штрафной после борьбы с соперником. Арбитр дал продолжить игру, но после консультации с ассистентом VAR и самостоятельного просмотра повтора, изменил решение и назначил пенальти в ворота Миная. Это верное решение. Ткачук толкнул Булецу в спину. Толчок был несильный, но его хватило, чтобы сбить игрока днепрян с ног.

На 43-й минуте Чуже пробил по воротам и мяч в штрафной попал в руку Маембе. Арбитр сразу назначил пенальти в ворота Миная и показал Маембе желтую карточку. Это верное решение. Рука была выставлена в сторону, увеличивала объем тела и расстояние позволяло игроку среагировать и убрать руку за спину. Второй справедливо назначенный пенальти в ворота закарпатцев.

На 65-й минуте Ткачук забил гол. Арбитр засчитал взятие ворот, но после просмотра VAR зафиксировал офсайд у Ткачука и отменил гол. Сложный эпизод, но арбитр принял верное решение. В момент удара Матича, после которого мяч рикошетом и отскочил к Ткачуку, игрок Миная действительно был в минимальном офсайде.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

Львов – Десна (1:0)

Арбитр: Евгений Арановский.

Для арбитража матч был средней тяжести. Команды довольно много фолили. VAR на матче не работал.

Ключевыми для арбитража были два эпизода. На 69-й минуте Калитвинцев упал в штрафной после борьбы с Якимцем. Арбитр выдержал небольшую паузу и назначил пенальти в ворота Львова. Это верное решение. Игрок Львова толкал своего соперника в спину.

На 93-й минуте Якимец в очень грубом подкате сзади влетел в ноги Картушову. Арбитр сразу показал игроку Львова прямую красную карточку. Это верное решение. Якимец сыграл глупо и с риском нанесения травмы сопернику. Это чистая красная карточка.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

Заря – Олимпик (2:1)

Арбитр: Максим Козыряцкий.

Для арбитража матч был средней тяжести. Команды довольно много фолили и был тяжелый для оценки арбитра эпизод. VAR на матче не работал.

Ключевыми для арбитража были два эпизода. На 11-й минуте Зотько в штрафной заблокировал шедшего в прорыв Кочергина. Арбитр моментально зафиксировал фол и поставил пенальти в ворота Олимпика. Это верное решение. Защитник дончан выставлял руку и останавливал ею нападающего Зари.

На 53-й минуте Тейшейра упал в штрафной после борьбы с Фаворовым. Арбитр взял небольшую паузу, после которой указал на 11-метровую отметку и показал игроку Зари желтую карточку. Момент сложный и неоднозначный. Повторы показали, что Фаворов слегка подталкивал своего оппонента. Хотя толчок вряд ли был сильным и Тейшейра дорисовывал момент. Момент 50 на 50, так что говорить об ошибке арбитра не стоит. Формальный повод для пенальти все же был.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

Александрия – Шахтер (2:0)

Арбитр: Сергей Бойко.

Для арбитража матч был средней тяжести. В матче был ряд спорных эпизодов и одна из команд старалась оказывать давление на арбитра. На матче работал VAR.

Ключевыми для арбитража были два эпизода. На 39-й минуте мяч после подачи с углового в штрафной попал в руку Тете. Арбитр дал продолжить игру, но после подсказки от ассистента VAR и самостоятельного просмотра повтора, изменил решение и назначил пенальти в ворота Шахтера. Это верное решение. Рука Тете была выставлена в сторону, увеличивала объем тела и помешала Банаде принять мяч.

На 54-й минуте Шастал забил гол. Арбитр засчитал взятие ворот и VAR подтвердил это решение. Тяжело говорить однозначно, но, похоже, что арбитры ошиблись. Повторы в ТВ-трансляции не дают однозначного ответа, но сложилось впечатление, что Шастал залез в небольшой офсайд. Хотя, возможно, у ассистентов VAR были повторы лучшего качества, по которым они и приняли решение.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

Динамо – Ингулец (5:0)

Арбитр: Николай Балакин.

Матч был легким для арбитража. Команд играли корректно и без особой грубости. На матче работал VAR.

Эпизодов, требующих детального рассмотрения, в матче не было.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

Читайте также: Ошибочный пенальти в пользу Динамо и неверно отмененный гол Шахтера.

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