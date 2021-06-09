Торги не понадобятся: Усик и Джошуа вот-вот подпишут контракт и уже определились с ареной

Эпопея с организацией поединка между Александром Усиком и Энтони Джошуа подходит к своему концу. Украинец вскоре получит первый титульный бой в супертяжелом весе

Александр Усик вскоре получит титульный бой / Фото: Instagram

Переговоры между Александром Усиком и Энтони Джошуа находятся на завершающей стадии. Обе стороны признались, что контракт будет подписан в ближайшее время и торги не понадобятся, хотя ранее сообщалось, что Усик – слишком большой риск для Джошуа и поединок на грани срыва. Напомним, крайний срок заключения договора – четверг.

По информации Sky Sports, бой за титулы WBA, WBO, IBF, и IBO в супертяжелом весе должен пройти в сентябре на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне, вмещающем 62 тысячи зрителей.

"Мы с нетерпением ждем подписания документов", – сказал BoxingScene промоутер Усика Александр Красюк.

Тем не менее, глава K2 Promotions-Ukraine отказался обсуждать какие-либо детали, касающиеся текущих переговоров. Он добавил, что дата и место боя пока обсуждаются.

Реклама

Тем временем промоутер озвучил гонорар за бой Усика с Джошуа: десятки миллионов за победу. Смотрите также сюжетом о маленьком боксере из Таиланда