Топтал телефон и избивал прямо на улице: футболиста обвиняют в нападении на подростка

В Сети распространяют видео, на котором якобы футболист сборной Шотландии Оли Макберни избивает 15-летнего подростка. В клубе уже начали расследование

Оли Макберни / Фото: Instagram

Футболиста английского Шеффилд Юнайтед и сборной Шотландии Оли Макберни подозревают в нападении на человека. В Сети распространили видео, на котором предположительно Макберни избивает прохожего.

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На видео неизвестный окликнул Макберни, после чего тот набросился на него с кулаками, а также начал топтать телефон, который упал на землю. Через некоторое время конфликт удалось погасить, пишет Daily Mail. В Сети пишут, что предполагаемому пострадавшему всего 15 лет.

"Официальным лицам Шеффилд Юнайтед известно о видео, распространяемом в социальных сетях, и они в настоящее время проводят расследование", – говорится в заявлении клуба.

Это не первый инцидент с участием шотландского футболиста. В июле прошлого года он был оштрафован на 28,5 тысячи фунтов за вождение в нетрезвом виде и лишен прав на 16 месяцев. А еще ранее он был предупрежден Английской ассоциацией футбола за непристойные жесты в сторону фанатов Кардиффа.

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