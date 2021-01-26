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Пьяный российский футболист избил двух полицейских

26 января, 14:55

Александр Трикиша Александр Трикиша

Слава Кокорина и Мамаева не дает покоя другим российским футболистам

Бывший российский футболист Константин Ионов избил двух полицейских в ответ на требование предъявить документы. Инцидент произошел в небольшом селе в Московской области. Пьяный Ионов вместе с другом был остановлен полицией для проверки документов, однако вместо подчинения требованию правоохранителей набросился на них с кулаками.

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Ионов дважды ударил по лицу старшего сержанта, а лейтенанта ударил по голове. Медэкспертиза обнаружила у полицейских ушибы мягких тканей, сообщает РЕН ТВ. Ранее мы писали, что в России сообщили о задержании на митинге звезды футбола. Позже сам футболист выступил с опровержением сообщения о своем присутствии в Москве.

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Ионов является воспитанником академий ЦСКА и "Спартака", однако всю карьер провел в малоизвестных командах. В 2016 году он завершил профессиональную карьеру и перешел на тренерскую деятельность.

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футболист российские спортсмены

Источник: Сегодня|Спорт

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