"Толик, как ты с этим будешь жить?" Левченко пристыдил Тимощука за молчание о войне

Тимощук до сих пор не осудил российских захватчиков / Фото: Instagram, Коллаж: Сегодня
Российские варвары устроили настоящий геноцид на территории Украины. Рашисты убивают украинских женщин и детей, бомбят жилые квартали, детские сады, школы и родильные дома.
Но все эти несчастья не касаются рекордсмена национальной команды Украины по количеству матчей Анатолия Тимощука. Он продолжает работать в команде страны-агрессора и получать зарплату от Газпрома. Призвать к совести своего бывшего партнера по сборной Украины попытался Евгений Левченко.
"Россияне, вам страшно выходить на улицы? А украинцы целыми селами под ваши танки ложатся.
Толик, как так? Ты же из Украины. Как ты можешь молчать и продолжать там работать?
Мы же вместе за одну сборную играли, надевали с гордостью эту футболку, пели гимн, выигрывали и проигрывали. А сейчас ты просто молчишь? Толик, как ты будешь с этим жить?", – написал Левченко в своем Twitter.
Отметим, что в первый день войны Тимощук написал в своем Instagram:
"Нам нужен мир. Ради наших детей и родителей, ради жизни на Земле".
Но при этом не упомянув ни единым словом, а кто же разрушил мир в Украине?
Напомним, что украинский защитник Ярослав Ракицкий уже расторг свой контракт с Зенитом.