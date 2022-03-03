"Толик, как ты с этим будешь жить?" Левченко пристыдил Тимощука за молчание о войне

Тимощук до сих пор не осудил российских захватчиков / Фото: Instagram, Коллаж: Сегодня

Российские варвары устроили настоящий геноцид на территории Украины. Рашисты убивают украинских женщин и детей, бомбят жилые квартали, детские сады, школы и родильные дома.

Но все эти несчастья не касаются рекордсмена национальной команды Украины по количеству матчей Анатолия Тимощука. Он продолжает работать в команде страны-агрессора и получать зарплату от Газпрома. Призвать к совести своего бывшего партнера по сборной Украины попытался Евгений Левченко.

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"Россияне, вам страшно выходить на улицы? А украинцы целыми селами под ваши танки ложатся.



Толик, как так? Ты же из Украины. Как ты можешь молчать и продолжать там работать?

Мы же вместе за одну сборную играли, надевали с гордостью эту футболку, пели гимн, выигрывали и проигрывали. А сейчас ты просто молчишь? Толик, как ты будешь с этим жить?", – написал Левченко в своем Twitter.

Отметим, что в первый день войны Тимощук написал в своем Instagram:

"Нам нужен мир. Ради наших детей и родителей, ради жизни на Земле".

Но при этом не упомянув ни единым словом, а кто же разрушил мир в Украине?

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Напомним, что украинский защитник Ярослав Ракицкий уже расторг свой контракт с Зенитом.