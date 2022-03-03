"Толик, як ти з цим житимеш?" Левченко присоромив Тимощука за мовчання про війну

Тимощук досі не засудив російських загарбників / Фото: Instagram, Колаж: Сьогодні

Російські варвари влаштували справжній геноцид на території України. Рашисти вбивають українських жінок та дітей, бомблять житлові квартали, дитячі садки, школи та пологові будинки.

Але це нещастя не стосується рекордсмена національної команди України за кількістю матчів Анатолія Тимощука. Він продовжує працювати в команді країни-агресора і отримувати зарплату від Газпрому. Закликати до совісті свого колишнього партнера зі збірної України спробував Євген Левченко.

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"Росіяни, вам страшно виходити на вулиці? А українці цілими селами під ваші танки лягають.



Толику, як так? Ти ж із України. Як ти можеш мовчати та продовжувати там працювати?

Ми ж разом за одну збірну грали, одягали з гордістю цю футболку, співали гімн, вигравали та програвали. А зараз ти просто мовчиш? Толику, як ти будеш із цим жити?" – написав Левченко у своєму Twitter.

Зазначимо, що у перший день війни Тимощук написав у своєму Instagram:

"Нам потрібен мир. Заради наших дітей та батьків, заради життя на Землі".

Але при цьому не згадавши жодного слова, а хто ж зруйнував мир в Україні?

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Нагадаємо, що український захисник Ярослав Ракицький вже розірвав свій контракт із Зенітом.