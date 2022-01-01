Тест: что вы знаете о лучшем спортсмене года? 10 фактов об Александре Усике

Александр Усик благодарен своим болельщикам за поддержку / Фото: Reuters

По мнению читателей Сегодня|Спорт, лучшим спортсменом Украины в 2021 году стал боксер Александр Усик.

Немудрено, Усик – чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе. В зрелищном поединке он победил по очкам Энтони Джошуа и увез из Лондона чемпионские пояса.

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Усик вернул в Украину титулы, которые ранее принадлежали Владимиру Кличко! А в будущем может замахнуться на звание абсолютного чемпиона мира.

Смотрите лучшие моменты боя Усик – Джошуа:

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Но как хорошо вы знаете нашего героя? Проверьте себя. Мы собрали десять разных фактов об Александре Усике и сделали тест.