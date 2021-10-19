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Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
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Теперь Усик будет волком. Тренер объяснил почему Александр съест Фьюри и Джошуа

Любомир Луканюк
19 октября, 17:19
Джеймс Али Башир уверен, что украинцу по силам перебоксировать Тайсона Фьюри, а Энтони Джошуа посоветовал избавиться от гордости

Александр Усик и Джеймс Али Башир / Фото: K2 Promotions

Бывший тренер Александра Усика уверен, что украинский боксер может выиграть второй бой у Энтони Джошуа и победить Тайсона Фьюри.

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Джеймс Али Башир знает, как Усику стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

"Я считаю, Усик может драться быстро. Он может уйти от всех этих драк и возни. И может победить Фьюри судейским решением", – считает Башир.

"Джошуа? Если Энтони не отбросит свою дурацкую гордость, то он проиграет и в реванше тоже. Потому что он не побьет Усика с той же психологией, с которой выходил в ринг. Он не сделает с Усиком то же, что сделал во втором бою с Руисом. Потому что в реванше будет совсем другой Усик, чем тот, который взял титулы. Он может выглядеть волком, который хочет сохранить свои пояса. Поэтому у Джошуа будет даже более тяжелый бой, чтобы забрать титулы обратно", – цитирует специалиста сайт vringe.com.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Напомним, реванш Александра и Энтони должен состояться до 25 апреля 2022 года. Уже известно, что гонорары Усика и Джошуа будут разделены 50 на 50.

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