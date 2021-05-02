Теперь это называется Гига-кик! Грузин взорвал соцсети ударом в печень

Чикадзе vs Суонсон / Фото: Getty Images
32-летний грузинский боец смешанных единоборств Гига Чикадзе отпраздновал шампанским яркую победу нокаутом на турнире UFC Вегас 25, состоявшемся в США, над 37-летним американцем Кабом Суонсоном. Гига позволил себе выпить с горла.
Читайте также: Россия оккупировала Грузию! Жесткое заявление бойца UFC
Бой с Суонсоном завершился победой Чикадзе нокаутом уже спустя 63 секунды с момента начала поединка. У Гиги прошел удар левой ногой в печень Суонсона, после чего состоялось добивание.
После этой яркой победы нокаутом по социальным сетям мгновенно распространился мем Giga Kick, который подразумевает миддл-кик левой ногой в печень оппонента. Можно утверждать, что в мире единоборств появилось новое название для одного из самых результативных технических действий.
Читайте также: Прохазка вырубил Рейеса двумя ударами локтями на вечере UFC в Лас-Вегасе
Отметим, что для Чикадзе этот поединок был шестым в UFC – во всех шести он одержал победы. Всего в ММА он провел 15 боев, выиграв 13 из них.
Смотрите интервью с украинской звездой UFC Мариной Мороз
Новости на эту же тему:Прохазка вырубил Рейеса двумя ударами локтями на вечере UFC в Лас-Вегасе Чемпионка по обнаженности: звезда боев в клетке загорает в бикини-невидимке Колоритный 47-летний боец MMA в татуировках и с седой бородой стал звездой Сети после поражения Россия оккупировала Грузию! Жесткое заявление бойца UFC