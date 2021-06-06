"Телохранитель Путина" избил бразильца в Лас-Вегасе

Муслим Салихов победил Триналдо

В Лас-Вегасе завершился турнир смешанных единоборств UFC Vegas 28. В рамках андеркарда российский боец Муслим Салихов встречался с бразильцем Франциско Триналдо.

Читайте также: Украинский грузин Долидзе по просьбе мамы побил полицейского в США

36-летний Муслим Салихов после одного из турниров в Китае получил там прозвище "Телохранитель Путина" из-за того, что Салихов победил парня, который ранее выиграл у охранника из Кремля.

Реклама

И на сей раз Муслим добыл победу. Бой продлился все три раунда и завершился победой Салихова единогласным решением судей — 30-27, 30-27, 30-27.

Салихов одержал 18-ю победу в карьере при двух поражениях. Триналдо проиграл 8-й бой из 36.

Смотрите также: "Вы должны быть осторожны": девушка из ММА показала танец в крохотном бикини