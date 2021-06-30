Тайсон забрал 25 млн долларов и отказался драться с Холифилдом. Что теперь будет?

Промоутерская компания решила судиться с легендарными боксером Майком Тайсоном из-за того, что он сорвал майский поединок с Эвандером Холифилдом

Майк Тайсон отказался драться с Холифилдом / Фото: Reuters

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон попал в скандал. На боксера подали в суд.

В иске, поданном промоутерской компанией Triller, утверждается, что Тайсону заплатили 25 миллионов долларов за выставочный поединок с Эвандером Холифилдом. Бой должен был пройти в мае, но сорвался по вине Тайсона, который отказался выходить в ринг.

"Никто, кроме Triller, не был готов заплатить 25 млн за бой, особенно в период пандемии. А мы это сделали. Выплачено все до копейки", – заявил генеральный директор Triller Райан Кавано.

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Напомним, что Тайсон и Холифилд встречались на ринге дважды – в 1996 и 1997 годах. В первом бою Тайсон проиграл техническим нокаутом в 11-м раунде, во втором Железного Майка дисквалифицировали за то, что откусил часть правого уха соперника. Тайсон остался без чемпионского пояса, боксерской лицензии на год и заплатил 3 млн долларов штрафа.