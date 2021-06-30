Тайсон Фьюри станцевал после гола Гарри Кейна. Боксер прервал тренировку ради футбола

Чемпион мира по боксу готовится к поединку с Деонтеем Уайлдером, но старается следить и за событиями на чемпионате Европы по футболу

Фьюри болеет за сборную Англии на Евро-2020

Действующий чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри готовится к реваншу с Деонтеем Уайлдером, который пройдет 24 июля. Но даже во время тренировки боксер старается следить за событиями на чемпионате Европы по футболу.

В Twitter появилось видео реакции Фьюри на гол Гарри Кейна в матче Англия – Германия. Кейн установил окончательный счет – 2:0 и вывел англичан в четвертьфинал.

Фьюри вместе с представителями своей команды спел "It's coming home", строчку из неофициального футбольного гимна английских болельщиков.

Напомним, что теперь в 1/4 финала сборная Англии сыграет с Украиной в Риме. Мы рассказывали, смогут ли попасть украинские болельщики на этот матч.