Александр Усик vs Тайсон Фьюри / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Александр Усик сейчас занят подготовкой к реваншу с Энтони Джошуа. Боксер так раскручивает свой поединок, что даже спел песню Скрябина.

Если Усик и второй раз победит Джошуа, то может встретиться с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона.

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Однако британец не особо горит желанием драться с Усиком.

"Александр только что пришел в супертяжелый вес. Его нельзя учитывать. Нельзя сравнивать с другими боксерами. Вот когда он будет в супертяжах лет 10, тогда и поговорим о бое", – заявил Фьюри.

Усик vs Фьюри / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Сам Тайсон взял в руки оружие, чтобы научиться стрелять. Он готов идти воевать добровольцем, если Россия нападет на Великобританию.