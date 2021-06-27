"Танк" переехал небитого гиганта! Смотрите, как Джервонта метелил соперника с танцами

В битве непобедимых в США Джервонта Дэвис выиграл техническим нокаутом в 11-м раунде у регулярного чемпиона WBA в первом полусреднем весе Марио Барриоса

Джервонта Дэвис добил Марио Барриоса/Фото SHOWTIME Boxing

Непобедимый американский чемпион Джервонта Дэвис в ночь с 26 на 27 июня завоевал еще один титул. 26-летний боец победил техническим нокаутом в 11-м раунде у регулярного чемпиона WBA в первом полусреднем весе Марио Барриоса, несмотря на большую разницу в росте – 10 см. Ранее Ломаченко уничтожил Накатани за девять раундов.

Поединок Дэвиса и американского "Ацтека" Барриоса долгое время проходил в достаточно равной борьбе, пока в восьмом раунде Дэвис дважды не отправил Марио в нокдаун. Барриос сумел встать и дать отпор. Но в 11-м раунде "Ацтек" вновь оказался на настиле после удара в корпус, что стало последней каплей для судьи, который и остановил бой.

Интересно, что подопечный Флойда Мейвезера Дэвис одновременно владеет титулами WBA в трех весовых категориях: в первом легком он является суперчемпионом, а в легком и теперь в первом полусреднем — регулярным чемпионом.

Для 26-летнего американца Барриоса это первое поражение в 27 боях. "Танк" Джервонта все свои 25 сражений выиграл, 24 – нокаутом.

Ранее мы писали, что американский журналист в восторге от формы Ломы, который устроил избиение.