Там русский дух, там русью пахнет! В Германии забанили гимн клуба из-за России (аудио)

Немцы солидарны с Украиной / Фото: Getty Images

На этих выходных в чемпионате Германии прошли поединки 31-го тура. В них определился и новоиспеченный чемпион Бундеслиги. Им стала Бавария, завоевавшая "Серебряную салатницу" в 10-й раз подряд.

В другом поединке Лейпциг принимал Унион и уступил гостям из Берлина со счетом 1:2. Правда, сам матч запомнился интересным моментом перед его стартом.

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Обычно "быки" в знак гостеприимства включают гимн гостевой команды перед стартовым свистком. Однако в этот раз Лейпциг отошел от традиции и не позволил главной песне Униона звучать на своем стадионе.

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Причиной стала схожесть мелодии гимна берлинцев с гимном России. Лейпциг посчитал неэтичным включать данную мелодию, поскольку пригласил на поединок 600 беженцев из Украины. Их диктор отдельно поприветствовал перед игрой на украинском языке.

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Гимн Униона:

Отметим, что Унион был создан в ГДР в "советской зоне" Берлина после разделения Германии по итогам Второй мировой войны. Эту команду считают символом единения двух стран, которые существовали до падения Берлинской стены в 1990 году.

К слову, что Лейпциг ныне борется за попадание в Лигу чемпионов. Команда Джесси Марша удерживает четвертую позицию, однако Фрайбург, Унион и Кельн находятся близко – от двух до пяти очков отрыва.