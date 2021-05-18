Такой красоты Испания еще не видела! Дарья Белодед цветет и пахнет после встречи с грузином

20-летняя звезда мирового дзюдо поделилась милыми фото, после которых получила комплимент на испанском. Олимпийская надежда Украины просто сияет от счастья

Дарья Белодед / Фото: Instagram

Такой очаровательной улыбки Испания еще не видела! Двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед, проводящая сбор в Аликанте, побаловала поклонников милой фотосессией из этих теплых краев, на которой просто светится от счастья.

И разве скажешь, что недавно 20-летняя красотка перенесла операцию по удалению четырех зубов?

"Прекрасная Испания" – подписала эти фото в Instagram Дарья Белодед.

"Прекрасная Дарья", – пишут ей в ответ фолловеры.

А подруга Белодед гандболистка Мария Сухая в комментариях под снимками сделала ей комплимент на испанском. "Guapa" ("Красотка"), – написала Мария. "Amor" ("Любовь") – ответила ей Дарья.

А ведь в Испании Белодед не только наслаждается солнышком, но и до седьмого пота тренируется, в частности, спаррингуя с соперницами из различных сборных.

Дарья Белодед. Спарринг Видео: Instagram

Отметим, что накануне Дарья, в декабре расставшаяся с динамовцем Денисом Поповым, породила новую интригу. В Испании Белодед опубликовала фото в обнимку с грузинским красавцем – Гурамом Тушишвили.