Такой красоты Испания еще не видела! Дарья Белодед цветет и пахнет после встречи с грузином

Дарья Белодед / Фото: Instagram
Такой очаровательной улыбки Испания еще не видела! Двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед, проводящая сбор в Аликанте, побаловала поклонников милой фотосессией из этих теплых краев, на которой просто светится от счастья.
И разве скажешь, что недавно 20-летняя красотка перенесла операцию по удалению четырех зубов?
"Прекрасная Испания" – подписала эти фото в Instagram Дарья Белодед.
"Прекрасная Дарья", – пишут ей в ответ фолловеры.
А подруга Белодед гандболистка Мария Сухая в комментариях под снимками сделала ей комплимент на испанском. "Guapa" ("Красотка"), – написала Мария. "Amor" ("Любовь") – ответила ей Дарья.
А ведь в Испании Белодед не только наслаждается солнышком, но и до седьмого пота тренируется, в частности, спаррингуя с соперницами из различных сборных.
Отметим, что накануне Дарья, в декабре расставшаяся с динамовцем Денисом Поповым, породила новую интригу. В Испании Белодед опубликовала фото в обнимку с грузинским красавцем – Гурамом Тушишвили.
Дарья Белодед и Гурам Тушишвили / Фото: Instagram
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