Такой бюст не спрячешь! Жаркое фото волейболистки из горячего источника

Татьяна Демьянова / Фото: Instagram
Секс-символ казахстанского спорта Татьяна Демьянова показала своим поклонникам еще один способ, как восстановиться после горячих волейбольных баталий.
Ранее красотка поделилась снимком релакса с домашними питомцами – волейболистка выгуляла добермана в откровенном боди.
А на сей раз Татьяна отправилась к термальному источнику в Алматы.
"Время отдыхать", – подписала 25-летняя спортсменка в Instagram снимок, на котором она погрузилась в воду, оставив на поверхности свой шикарный бюст.
- "Ангел, посланный с небес"
- "Богиня"
- "И тут вынырнула жара!" – так комментируют новое фото Татьяны Демьяновой ее фолловеры
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Недавно казахстанская волейболистка призналась, что пережила худшие два месяца в своей жизни.
"По этой причине не было особо постов и не хотела ничем делиться, – рассказала Татьяна. – Сначала я начала болеть, просто одно за другим. Потом резко похудела, потом в моем близком окружении стало все не так. Это была настоящая черная полоса. К счастью, сейчас все замечательно. И поэтому хочется наконец-то сказать: "Пристегнитесь! Мы взлетаем!"
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