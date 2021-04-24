Такой бюст не спрячешь! Жаркое фото волейболистки из горячего источника

Сексапильная казахстанка Татьяна Демьянова предупредила: "Пристегнитесь! Мы взлетаем!" И принялась бомбардировать своих фолловеров эффектными снимками

Татьяна Демьянова / Фото: Instagram

Секс-символ казахстанского спорта Татьяна Демьянова показала своим поклонникам еще один способ, как восстановиться после горячих волейбольных баталий.

Ранее красотка поделилась снимком релакса с домашними питомцами – волейболистка выгуляла добермана в откровенном боди.

А на сей раз Татьяна отправилась к термальному источнику в Алматы.

"Время отдыхать", – подписала 25-летняя спортсменка в Instagram снимок, на котором она погрузилась в воду, оставив на поверхности свой шикарный бюст.

"Ангел, посланный с небес"

"Богиня"

"И тут вынырнула жара!" – так комментируют новое фото Татьяны Демьяновой ее фолловеры

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Недавно казахстанская волейболистка призналась, что пережила худшие два месяца в своей жизни.