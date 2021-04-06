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Сексапильная волейболистка выгуляла добермана в откровенном боди

6 апреля, 12:00

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Татьяна Демьянова призналась, что это было сплошное удовольствие

Секс-бомба казахстанского спорта Татьяна Демьянова, пережив критические месяцы, снова принялась бомбардировать своих фолловеров откровенными фотосессиями. В этот раз 25-летняя волейболистка решила выгулять добермана в откровенном боди с соблазнительным вырезом в районе груди. Смотрите, что из этого получилось.

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"Знакомьтесь, этого красавчика зовут Тайрон, я влюбилась в него с первого взгляда, – написала у себя в Instagram Татьяна Демьянова. – Фотосессия с ним – это не работа, а одно сплошное удовольствие. Выбрала именно эту породу собак, потому что вижу в них себя... Как там говорят, мол, тотемное животное. Доберманы отличаются активным, энергичным характером, склонны к проявлению агрессии. При правильной социализации эти собаки отличаются преданностью и послушанием"

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"Агрессия, которую часто отмечают в описании этой породы, направлена именно на людей, причем на посторонних – это прям в яблочко. В обучении доберманы проявляют ум и способность к быстрому освоению команд, как простых, так и сложных. В работе показывают высокую заинтересованность и азарт. Вышеперечисленное характеризует меня на 100 процентов", – заключила казахстанская волейболистка

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WAGs волейболистка Татьяна Демьянова

Источник: Сегодня|Спорт

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