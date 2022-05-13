Такое не удавалось даже братьям Кличко! Невероятное достижение Усика

Александр Усик опередил братьев Кличко / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня
Легендарное боксерское издание The Ring опубликовало новый рейтинг лучших боксеров современности вне зависимости от весовой категории.
Причина обновления – поражение лидера рейтинга Сауля Альвареса. Фиаско в поединке с Дмитрием Биволом отбросило мексиканца с первого места на шестое.
А лидером стал украинский супертяжеловес Александр Усик! Интересно, что Усик первый со времен Майка Тайсона супертяж, который занял первое место в рейтинге. Такое не удавалось даже братьям Кличко.
ТОП-10 боксеров по версии The Ring:
- Александр Усик
- Теренс Кроуфорд
- Наоя Иноуэ
- Эррол Спенс
- Хуан Франсиско Эстрада
- Канело Альварес
- Василий Ломаченко
- Дмитрий Бивол
- Джош Тейлор
- Роман Гонсалес
Напомним, что сейчас Александр Усик готовится к предстоящему второму поединку против Энтони Джошуа. Вероятная дата боя – 23 июля. А вот о месте встречи промоутеры боксеров пока не договорились. Рассматриваются два варианта – Ближний Восток или Великобритания.