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Такое не удавалось даже братьям Кличко! Невероятное достижение Усика

Андрей Трофимов
13 мая, 09:24
Украинский боксер стал первым после Майка Тайсона супертяжеловесом, который возглавил рейтинг лучших боксеров мира по версии The Ring

Александр Усик опередил братьев Кличко / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Легендарное боксерское издание The Ring опубликовало новый рейтинг лучших боксеров современности вне зависимости от весовой категории.

Причина обновления – поражение лидера рейтинга Сауля Альвареса. Фиаско в поединке с Дмитрием Биволом отбросило мексиканца с первого места на шестое.

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А лидером стал украинский супертяжеловес Александр Усик! Интересно, что Усик первый со времен Майка Тайсона супертяж, который занял первое место в рейтинге. Такое не удавалось даже братьям Кличко.

ТОП-10 боксеров по версии The Ring:

  1. Александр Усик
  2. Теренс Кроуфорд
  3. Наоя Иноуэ
  4. Эррол Спенс
  5. Хуан Франсиско Эстрада
  6. Канело Альварес
  7. Василий Ломаченко
  8. Дмитрий Бивол
  9. Джош Тейлор
  10. Роман Гонсалес

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Напомним, что сейчас Александр Усик готовится к предстоящему второму поединку против Энтони Джошуа. Вероятная дата боя – 23 июля. А вот о месте встречи промоутеры боксеров пока не договорились. Рассматриваются два варианта – Ближний Восток или Великобритания.