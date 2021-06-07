Таких людей в Украине больше нет: не стало уникального массажиста Шахтера

Владимир Ткаченко ушел из жизни в возрасте 78 лет. В донецком клубе он, будучи незрячим, проработал полвека, проведя за это время 150 тысяч сеансов массажа

Владимир Ткаченко проработал в Шахтере полвека / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

На 79-м году ушел из жизни Владимир Ткаченко – легендарный для Шахтера сотрудник, незрячий массажист, который работал в клубе на протяжении 50 лет.

Об этом Шахтер сообщил у себя в Facebook, выразив глубокие соболезнования родным и близким Владимира Ивановича.

В 2013 году его имя было внесено в "Книгу рекордов Украины" – как единственного в стране человека с ограниченными возможностями, на протяжении 50 лет проработавшего в одном коллективе.

Ко всем титулам и Кубкам, завоеванным "горняками" за последние полвека, Владимир Ткаченко приложил свою руку. Причем в самом прямом смысле этого слова. В команду он пришел работать в 1963 году, сразу после того, как с отличием окончил Кисловодскую профессиональную школу массажистов общества слепых. С тех пор, по его собственному признанию, провел около 150 тысяч сеансов массажа.

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"Вот только эти 50 лет в Шахтере я прожил как самый обычный человек, никогда не ощущая свою ограниченность, – рассказывал Ткаченко. – Объездил с клубом сотню стран, выучил английский язык и порой, бывая с командой за границей, не мне помогали, а я помогал другим с переводом"

Интересно, что ветераны Шахтера – Звягинцев, Пьяных, Дегтерев, Грачев – благодарили Владимира Ивановича не только за золотые руки, но и за большое сердце. Специально для игроков Ткаченко в зарубежных поездках на свои деньги не раз покупал разные растирки и массажные кремы, которых нельзя было достать в Союзе. "А когда не хватало денег, менял на водку и икру", – говорил массажист.

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Кроме огромного количества футболистов, через руки Владимира Ивановича прошли и другие, не менее известные клиенты. "Приходилось делать массажи Ролану Быкову, Михаилу Пуговкину, Николаю Озерову, – вспоминал Ткаченко. – А однажды у нас на базе выступал Владимир Высоцкий, и я после концерта разминал его кисти и пальцы".

Смотрите, как в 2013-м чествовали 50-летие трудовой деятельности Ткаченко в Шахтере