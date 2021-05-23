Так Шеву еще не называли. Новое прозвище от Леоненко

Бывший одноклубник по Динамо Виктор Леоненко из-за ситуации с травмой Виталия Буяльского назвал Андрея Шевченко Рентгеном. Какие еще прозвища у тренера сборной

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко / Фото: УАФ

Бывший партнер Андрея Шевченко по киевскому Динамо Виктор Леоненко придумал ему новое прозвище после того, как покинул расположение сборной и потерял шансы сыграть на Евро Виталий Буяльский, ранее не вызывавшийся Шевой.

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"Я уже дал Андрею Шевченко кличку – Рентген. Он знал, что у Буяльского трещина. Поэтому не вызывал в сборную Украины", – с иронией сказал Леоненко в эфире программы Великий футбол

Виктор Леоненко / Фото: Сегодня|Спорт

Отметим, что ранее за Андреем Шевченко закрепились прозвища Царь, Дьявол с Востока. Но было еще одно, о котором немногие знают, – Копилка.

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