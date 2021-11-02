2 ноября 19:45
Вольфсбург 2
Зальцбург 1
2 ноября 19:45
Мальме 0
Челси 1
2 ноября 22:00
Динамо 0
Барселона 1
2 ноября 22:00
Бавария 5
Бенфика 2
2 ноября 22:00
Вильярреал 2
Янг Бойз 0
2 ноября 22:00
Аталанта 2
Манчестер Юнайтед 2
2 ноября 22:00
Севилья 1
Лилль 2
2 ноября 22:00
Ювентус 4
Зенит 2
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
5 ноября 19:30
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 14:00
Минай --
Мариуполь --
6 ноября 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 19:30
Черноморец --
Рух --
7 ноября 14:00
Ингулец --
Днепр-1 --
7 ноября 17:00
Колос --
Шахтер --
7 ноября 17:00
Заря --
Верес --
7 ноября 19:30
Львов --
Десна --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

Так проигрывать еще обиднее: Динамо дало бой Барселоне, но снова не смогло забить

Александр Трикиша
2 ноября, 23:53
В трех стартовых турах Динамо заработало всего один балл, поэтому сегодняшний матч против Барселоны был решающим в борьбе за выход из группы

Динамо проиграло Барселоне в Лиге чемпионов / Фото: REUTERS

При достойной игре киевляне не смогли огорчить именитого соперника и снова ушли с поля без забитых голов. Мы проводили онлайн матча Динамо – Барселона.

Читайте также: Динамо – Барселона: видео гола и обзор матча Лиги чемпионов

Реклама

Барселона начала поединок агрессивно и заставила киевлян понервничать. Первые минут 10 динамовцы даже не могли перейти центр поля.

Но затем хозяева поля совладали с эмоциями и сумели переломить ход поединка. Более того, чем больше киевляне владели мячом, тем сильнее нервничали уже гости – каталонцам очень не нравилось защищаться.

Реклама

Динамо пыталось играть на контратаках, что получалось у команды Луческу достаточно неплохо. Один из таких острых выпадов едва не завершился голом, но Николай Шапаренко с 11-метровой отметки ковырнул мяч мимо ворот.

В целом за первый тайм киевляне нанесли четыре удара, один из которых оказался точным. У Барселоны было пять выстрелов, но все "в молоко".

Реклама

Второй тайм начался с атак Барселоны, а киевляне полностью перешли на игру вторым номером, зато отвечали очень острыми выпадами. Очень близок к забитому мячу был Александр Караваев, но его удар в девятку оказался немного неточным.

На 64-й минуте Барселона могла получить шанс выйти вперед, когда главный арбитр Овидиу Хэцеган назначил пенальти за фол против Ансу Фати. К счастью, затем он посмотрел повтор с помощью системы VAR и отменил свое решение.

Но спустя шесть минут у рефери уже не было никаких претензий к каталонцам – Ансу Фати откликнулся на прострел с фланга и мощным ударом открыл счет в матче.

Сразу после пропущенного мяча Луческу бросил в бой Вербича, Витиньо и Тымчика, а немного позже – еще и Шепелева с Ледневым. Но даже свежие игроки не помогли киевлянам забить первый гол в текущей Лиге чемпионов.

Фоторепортаж матча

Лига чемпионов. Динамо – Барселона 0:1. Киев, Олимпийский, 2 ноября 2021 / Фото: Reuters