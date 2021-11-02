Так проигрывать еще обиднее: Динамо дало бой Барселоне, но снова не смогло забить

Динамо проиграло Барселоне в Лиге чемпионов / Фото: REUTERS

При достойной игре киевляне не смогли огорчить именитого соперника и снова ушли с поля без забитых голов. Мы проводили онлайн матча Динамо – Барселона.

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Барселона начала поединок агрессивно и заставила киевлян понервничать. Первые минут 10 динамовцы даже не могли перейти центр поля.

Но затем хозяева поля совладали с эмоциями и сумели переломить ход поединка. Более того, чем больше киевляне владели мячом, тем сильнее нервничали уже гости – каталонцам очень не нравилось защищаться.

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Динамо пыталось играть на контратаках, что получалось у команды Луческу достаточно неплохо. Один из таких острых выпадов едва не завершился голом, но Николай Шапаренко с 11-метровой отметки ковырнул мяч мимо ворот.

В целом за первый тайм киевляне нанесли четыре удара, один из которых оказался точным. У Барселоны было пять выстрелов, но все "в молоко".

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Второй тайм начался с атак Барселоны, а киевляне полностью перешли на игру вторым номером, зато отвечали очень острыми выпадами. Очень близок к забитому мячу был Александр Караваев, но его удар в девятку оказался немного неточным.

На 64-й минуте Барселона могла получить шанс выйти вперед, когда главный арбитр Овидиу Хэцеган назначил пенальти за фол против Ансу Фати. К счастью, затем он посмотрел повтор с помощью системы VAR и отменил свое решение.

Но спустя шесть минут у рефери уже не было никаких претензий к каталонцам – Ансу Фати откликнулся на прострел с фланга и мощным ударом открыл счет в матче.

Сразу после пропущенного мяча Луческу бросил в бой Вербича, Витиньо и Тымчика, а немного позже – еще и Шепелева с Ледневым. Но даже свежие игроки не помогли киевлянам забить первый гол в текущей Лиге чемпионов.

Фоторепортаж матча