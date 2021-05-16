Таблетки в Динамо! Каладзе выбрасывал их в унитаз, но они не смывались – откровения экс-партнера Шевы

"Не скрою, мы пили таблетки. Но раз пять-шесть после них я был на допинг-контроле, и он ничего не показывал", – говорит россиянин Алексей Герасименко

Динамо второй половины 1990-х / Фото: Ветераны ФК Динамо Киев

Экс-футболист Динамо и сборной России Алексей Герасименко, выступавший за "бело-синих" с 1998 по 2000 год, рассказал о таблетках, которые давали игрокам в киевском клубе.

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"Даже не хочу скрывать – мы пили таблетки. Бывало, меня от них на тренировках почему-то тошнило. Но раз пять-шесть после них я был на допинг-контроле, и он ничего не показывал. Наверное, это была какая-то витаминизация. У нас было по три игры в неделю, надо было восстанавливаться, и без этого было сложно"

"Иногда я их принимал, иногда нет – мне они не очень заходили. А некоторые, наоборот, сидели на них. Но факт в том, что ни один допинг-контроль ничего не показал"

"Выбрасывал ли их кто-то в унитаз? Каладзе. Мы жили в одном номере, и я видел, как они там плавали, почему-то не смывались. Видимо, он был такой не один. У нас было три тренера по физподготовке, и как-то раз, помню, они говорят: "Ребята, просим вас – не выбрасывайте эти таблетки. Они очень дорогие, мы их в Германии покупаем. Не хотите их пить – отдавайте нам". После этого мы с Кахой стали поступать именно так. Не было такого, чтобы кто-то засовывал их тебе в рот. Считалось, что это твое восстановление, и никто не заставлял их употреблять", – сказал Герасименко в интервью СЭ

Отметим, что среди партнеров Герасименко по звездному Динамо конца 1990-х, помимо Каладзе, были Шевченко, Ребров, Шовковский, Головко, Ващук и другие известные игроки.

Напомним, весь 2020 год из-за допинга у Динамо пропустил Артем Беседин.

По словам футболиста, причиной стала ошибка клубного врача Динамо. "Он перепутал таблетки и дал мне свою от головы", – говорил Беседин.