Луческу рассказал, почему не уйдет на пенсию, и заинтриговал цифрой 11

"Мне нравится работать! Если вы ничего не делаете, вы заболеете", – говорит 75-летний наставник Динамо, под руководством которого киевляне выиграли в Украине все трофеи сезона

Главний тренер Динамо Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

По прилету в отпуск в Бухарест, для чего Динамо заказало Мирче Луческу чартер, главный тренер киевлян сделал многообещающее заявление относительно своей будущей тренерской работы. 75-летний специалист не знает усталости и готов и дальше трудиться, иначе, уверен, заболеет.

"Приняв предложение возглавить Динамо, я хотел проверить себя, где я, что еще есть во мне, есть ли у меня амбиции, мотивация, энтузиазм… Я сделал правильный выбор"

"Я находился на базе около восьми месяцев, но не почувствовал этого, потому что активность была очень высокой. Я не замечал, как проходит время . Хорошо, что во мне есть энергия и такой энтузиазм. У меня нет причин уходить на пенсию"

"Мне нравится работать! Когда вы ничего не делаете, вы заболеете. У меня в сборной Украины 11 игроков, и меня это очень радует" , – цитирует Мирчу Луческу Prosport.ro

Что интересно, на самом деле Андрей Шевченко вызвал в сборную 15 игроков Динамо. С учетом травм Андриевского и Шепелева, остается 13. Почему тогда Луческу сказал "одиннадцать"?

Может, слегка ошибся. А может, Мирча уже знает, сколько именно игроков Динамо попадет в окончательную заявку сборной на Евро?

Мирча Луческу / Фото: Twitter

Напомним, что перед отлетом из Киева у Мирчи Луческу был разговор с руководством Динамо. В частности, как мы писали ранее, Луческу попросил Суркиса повысить зарплаты молодым игрокам команды.

Также наверняка затрагивалась и тема сотрудничества Динамо с самим Луческу. Напомним, его соглашение с киевским клубом действует до лета 2022 года, но Суркис предложил Мирче продлить контракт еще на год.

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