Сюрприз от УЕФА. Украинские клубы получат прямые путевки в групповой этап еврокубков

Украинские клубы могут получить прямые путевки в группу ЛЧ и других еврокубков / Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1", Коллаж: Сегодня

Военная агрессия Российской Федерации не позволила полноценно завершить сезон в чемпионате Украины по футболу. На собрании участников УПЛ было принято решение признать окончательной турнирную таблицу на 24 февраля, согласно которой были определены участники еврокубков от Украины.

Главный тренер СК Днепр-1 Игор Йовичевич в интервью хорватским СМИ сообщил, что в новом сезоне украинские клубы могут стартовать сразу с группового этапа.

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"Насколько мне известно, постоянно ведется поиск решения, чтобы украинские клубы могли играть в Европе. Украинская ассоциация и УЕФА ведут постоянные переговоры. Сейчас есть идея разрешить украинцам прямое попадание в группы еврокубков! Как вообще играть отборочные матчи, если эта война будет продолжаться, кто приедет в зону боевых действий, как это все организовать!? Безусловно, мир является необходимым условием любого возвращения к соревнованиям. Посмотрим, возможно ли это сделать.

Артем Довбик / Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1"

Это было бы большим исключением, но такой уступкой УЕФА в какой-то мере помог бы украинскому футболу. Клубы, которые играют в группах, могли бы помочь другим клубам пережить этот сложный период. Учитывая это официальное завершение сезона, если все успокоится, мы обязательно сыграем в Европе. Для меня это еще один спортивный мотив", – заявил Йовичевич хорватскому изданию Sportske novosti.

Игор Йовичевич / Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1"

Напомним, Украину в еврокубковом сезоне 2022/23 представят пять команд: Шахтер, Динамо, СК Днепр-1, Заря и Ворскла. Первые две команды попадут в Лигу чемпионов, третья – в Лигу Европы, четвертая и пятая – в Лигу конференций.

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Ранее мы сообщали, что чемпионат Украины могут расширить до 18 участников. Более детально о новом сезоне станет известно в конце мая или в начале июня.