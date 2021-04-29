"Сюда лучше не попадать!" Жену экс-главы ФФУ и ее ребенка на пять дней заперли в душном номере в Джакарте

Мария Конькова и ее дочка / Фото: Instagram
Жена бывшего босса ФФУ, победителя Кубка кубков и Суперкубка УЕФА-1975 в составе Динамо Анатолия Конькова Мария, недавно отдыхавшая с 7-месячной дочкой Александрой в Шарм-эль-Шейхе, отправилась с ребенком на Бали.
Однако начало пребывания в Индонезии оказалось вовсе не таким, как планировала Мария, из-за неожиданно жесткого карантина в Джакарте.
Об этом она рассказала в своих инстаграм-сториз.
ПОЧЕМУ БАЛИ
"Прежде всего, из-за серфинга, – поведала супруга Анатолия Конькова. – Мало мест, куда можно поехать серфить, да еще с длительным проживанием. А я планирую больше месяца. Ну и климат мне идеально подходит. У меня тяжелая форма аллергии, нужно лечить ее основательно методом АСИТ, чего я не могу сейчас начать из-за грудного вскармливания. Поэтому пришлось организовать такой весенне-летний побег в комфортную климатическую зону"
КАК ДОЛЕТЕЛИ
"Долетели хорошо, но с отелем получилась не очень приятная история. Никто не собирался избегать карантин, мы готовились к нему. Но что-то пошло не так, и теперь я готовлюсь к истерикам со сменой часовых поясов, а еще с отсутствием прогулок в связи с тем, в какой отель мы попали"
"Отправиться на Бали можно только через столицу Индонезии Джакарту. Тут предусмотрен пятидневный карантин, обязательный. Если раньше его можно было как-то избежать или скостить до трех дней, то сейчас – нет, в аэропорту никто не проскочит"
ОЖИДАНИЯ
"Я читала информацию об отелях с лояльными требованиями карантина, где можно выйти в магазин, в бассейне покупаться. Остановилась на отеле квартирного типа с большой территорией, но все это оказалось неактуальным, потому что когда мы прилетели в Джакарту и нас привезли в этот отель, оказалось, что он уже не работает как карантинный, и нас отправили в первый попавшийся"
РЕАЛЬНОСТЬ
"А здесь очень жесткие условия пребывания – нам нельзя покидать номер, вообще. Запрещено выходить в коридор, на ресепшн без особой причины. Можно выходить только для того, чтобы сдать ПЦР-тест. Кстати, на карантинном пребывании все обязательно сдают ПЦР-тесты – на второй и четвертый день, младенцы в том числе. Пакет на пять дней, включающий тесты ПЦР и 3-разовое питание, стоит 1100 долларов"
"Я бы так не парилась, но так как я с маленьким ребенком... Я не могу выйти ни на прогулку, ни купить дочке памперсы, питание – в общем, это проблема. Особенно большая проблема – я не могу проветрить номер, здесь заварены все окна. Все эти пять дней в номере циркулирует воздух через кондиционер, который еще и слабо охлаждает. То есть вы пять дней живете в этом воздухе, в котором и до вас кто-то жил"
Вид с номера Марии Коньковой в Джакарте. 20-й этаж
"В этот отель лучше не попадать", – заключила Мария
Смотрите кадры с предыдущего отдыха Марии Коньковой в Египте
Напомним, что Анатолий Коньков и уроженка Узбекистана Мария (до замужества – Раупова) поженились весной 2017 года, венчались в Киево-Печерской лавре.
Конькову – 71 год, его супруга – почти вдвое моложе.
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