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Жена бывшего босса ФФУ в Египте: фото мечты

6 апреля, 15:58

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Супруга Анатолия Конькова отдыхает в Шарм-эль-Шейхе с 7-месячной дочуркой Александрой

Жена бывшего босса украинского футбола, обладателя Кубка кубков и Суперкубка-1975 в составе Динамо Анатолия Конькова Мария поделилась кадрами своего отдыха в Шарм-эль-Шейхе. Отметим, что она вырвалась в Египет вместе с новорожденной дочуркой Александрой, которой сегодня исполнилось семь месяцев.

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"Моя нежность, мой сладкий плен", – подписала фотографии с дочкой у моря Мария Конькова

Мария Конькова занятно описала то, как они выбрались в Египет. "Когда карантин из временной меры перешел в новую норму жизни, раздался свист рака с горы и после дождичка в четверг мы наконец достали запылившийся чемодан и улетели на моей любимой скорости "Бегу, волосы назад" к этой простой, но такой далекой мечте "Хоть бы просто позагорать".

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В Шарм-эль-Шейхе супруга 71-летнего Анатолия Конькова, которая в два раза моложе своего мужа, не только наслаждается солнышком, но еще и медитирует и учит дочурку плавать.

Жена Анатолия Конькова Мария и их дочка Александра Видео: Instagram

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Смотрите, как Мария Конькова отдыхала на курортах до материнства:

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Напомним, что Анатолий Коньков и уроженка Узбекистана Мария (до замужества – Раупова) поженились весной 2017 года, венчались в Киево-Печерской лавре.

Смотрите, как экономно махнуть в Египет

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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Египет Анатолий Коньков WAGs жена футболиста

Источник: Сегодня|Спорт

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