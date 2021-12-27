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Сын экс-вратаря сборной Украины стал лучшим игроком Урала

Андрей Трофимов
27 декабря, 15:56
Болельщики назвали голкипера Илью Помазуна лучшим игроком екатеринбургского Урала в первой части сезона

Илья стал вратарем, как и отец / Фото: Коллаж: Сегодня

Для финального опроса была выбрана тройка сильнейших: защитник Арсен Адамов, полузащитник Рафал Августиняк и вратарь Илья Помазун.

В итоге первое место занял Помазун, Августиняк стал вторым, Адамов – третьим.

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В текущем сезоне Помазун провел 15 матчей за Урал в РПЛ и Кубке России, в семи играх сохранил свои ворота в неприкосновенности.

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Илья – сын знаменитого голкипера харьковского Металлиста Александра Помазуна. Его отец был чемпионом Европы 1990 года в составе юношеской сборной СССР и бронзовым призер чемпионата мира среди молодежных команд 1991 года.

Так же на счету Помазуна-старшего четыре матча за сборную Украины – против США (1992), Венгрии (1992), Беларуси (1992) и Литвы (1993).