Сын Бекхэма дебютировал за папин клуб

Девид Бекхэм со своим сыном Ромео / Фото: Instagram, Коллаж: Сегодня

Знаменательное событие в футбольной карьере Бекхэма-младшего состоялось в четверг 27 января. 19-летний футболист впервые вышел на замену в товарищеском матче против перуанского Университариос.

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Интер Майами одержал победу со счетом 4:0, а 19-летний Ромео отметил свой дебют постом в Instagram.

Сам Дэвид Бекхэм поздравил сына с дебютом в своем клубе:

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"Молодец, парень!" – написал Бекхэм под постом сына.

Отметим, что в сентябре 2021 года Бекхэм-младший присоединился к клубу Форт Лодердейл – резервистам Интер Майами. В третьем по силе американском дивизионе Ромео сыграл шесть матчей, но результативными действиями не отличился.

Ромео Бекхэм выступает на позиции правого вингера. Авторитетный портал Transfermarkt оценил футболиста в 50 тысяч евро.

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Дэвид Бекхэм – один из самых известных английских футболистов современности. Он выступал за Манчестер Юнайтед, Реал, Милан, ПСЖ. Сыграл больше сотни матчей за сборную Англии. Включен в список 100 великих британцев.

Футбольный клуб Интер Майами был создан в 2018 году. Он принадлежит группе инвесторов "Майами Бекхэм Юнайтед", возглавляемой Дэвидом Бекхэмом.