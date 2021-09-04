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Свитолина заставила капитулировать россиянку на пути в четвертый круг US Open

Сергей Шаховец
4 сентября, 00:28
Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в четвертый круг US Open. Украинка обыграла сильную россиянку и теперь встретится с румынской теннисисткой

Элина Свитолина вышла в четвертый круг US Open / Фото: Reuters

В матче третьего круга украинской теннисистке противостояла россиянка Дарья Касаткина (№27 WTA). Это была шестая по счету встреча соперниц, при чем украинка выигрывала все предыдущие.

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Элина Свитолина не стала нарушать добрую традицию и обыграла вторую ракетку России в шестой раз. Матч длился 1 час 15 мин и закончился уверенной победой украинки в двух сетах со счетом 6:4, 6:2.

Стоит отметить, что за игрой своей супруги с трибуны наблюдал Гоэль Монфис. Видимо поддержка мужа придавала 26-летней теннисистке дополнительную энергию.

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Теперь в следующем круге бронзовая медалистка Олимпиады-2020 сыграет против Симоны Халеп из Румынии (№13 WTA).

Напомним, что на пути в 1/4 финала US Open, украинка обыграла в первом круге Ребекку Марино из Канады (№175 WTA), во втором сломила сопротивление Ребекки Масаровой (№231 WTA) и наконец в третьем обыграла Дарью Касаткину (№27 WTA).

За выход в четвертый круг Элина Свитолина уже заработала 265 тысяч долларов. Хорошая прибавка в семейный бюджет!

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