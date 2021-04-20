Свитолина призналась, как Монфис делал ей предложение выйти замуж

Французский теннисист сделал большой сюрприз украинской возлюбленной и увез ее на машине в Швейцарию, где и подарил обручальное кольцо

В начале апреля знаменитая украинская теннисистка Элина Свитолина шокировала новостью о том, что собирается выйти замуж. Ее возлюбленный, Гаэль Монфис, сделал ей предложение, и она согласилась. Затем Свитолина после помолвки с Монфисом отпраздновала Пасху в горах.

Сейчас 26-летняя одесситка приехала на турнир в немецкий Штутгарт. В комментарии сайту TennisTourTalk она с улыбкой поделилась некоторыми деталями романтического события:

"Это было очень неожиданно, я удивлялась происходящему. Я чувствовала, что Гаэль немного нервничает и что с нами что-то происходит. То, что случилось, стало самым настоящим сюрпризом. Конечно, это был действительно потрясающий момент для нас обоих. Поездка, в которую он меня взял, тоже стала сюрпризом. Те фотографии мы сделали в Швейцарии – так что біло очень приятно, и пейзаж был очень красивым".

Свитолина и Монфис / Фото: Instagram

Элина занимает пятое место в мировом рейтинге. На прошлой неделе двумя победами она помогла сборной Украины одолеть команду Японии в матче Кубка Билли Джин Кинг.

Также Свитолина поразилась подарку Монфиса. Француз презентовал девушке крутой автомобиль.

Смотрите, как Элина и Гаэль пели в машине:

Монфис поет со Свитолиной в машине