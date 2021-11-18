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Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
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Свитолина обзавидуется: испанка выиграла миллион и разрыдалась

Андрей Трофимов
18 ноября, 08:30
Пятая ракетка мира, испанка Гарбинье Мугуруса стала победительницей Итогового турнира WTA, неофициального чемпионата мира по теннису, в мексиканской Гвадалахаре

Гарбинье Мугуруса / Фото: Reuters

В финальном матче Гарбинье Мугуруса за 1 час 39 минут обыграла соперницу из Эстонии Анетт Контавейт со счетом 6:3, 7:5.

После победного розыгрыша Гарбинье упала на корт и разрыдалась. А ее команда на трибунах сходила с ума от радости.

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Для 28-летней Мугурусы это первый выигранный Итоговый турнир WTA. Также она первая испанка, выигравшая этот турнир в одиночном разряде.

Призовой фонд турнира составил $5 млн. При этом Мугурусе досталось $1 240 000, а Контавейт – 420 тысяч долларов.

"Сейчас я невероятно счастлива и чувствую облегчение, потому что в начале турнира испытывала трудности, но потом стала играть лучше, – говорит Мугуруса. – Я смогла вновь доказать себе – я могу быть лучшей, могу быть маэстро, как говорят в Испании. Дело даже не в рейтинге. Мне просто приятно забрать трофей домой".

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Отметим, что в 2018 году Итоговый турнир WTA выиграла украинка Элина Свитолина, которая в этот раз не сумела попасть в число его участниц.

Элина Свитолина / Фото: Reuters