Свитолина не смогла доиграть матч в Чикаго: стала известна причина

Свитолина проиграла в стартовом матче турнира в Монреале / Фото: Reuters

Поединок второго раунда хардового турнира WTA 250 в Чикаго между Элиной Свитолиной (№6 WTA) и француженкой Фиони Ферро (№80 WTA) был приостановлен из-за темноты.

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В ночь со вторника на среду бронзовая медалистка Олимпиады-2020 должна была провести матч за выход в следующий круг турнира, но во время первого сета погодные условия не позволили доиграть поединок. Матч был остановлен в 18:22 по местному времени.

Поединок будет доигран в среду, 25 августа, со счета 4:4.

Элина Свитолина / Фото: Reuters

В следующем раунде победительница матча сыграет против Кристины Младенович из Франции (№57 WTA).

Элина Свитолина на Олимпиаде / Фото: Reuters

Напомним, что 26-летняя украинка вышла во второй круг турнира WTA 250 в Чикаго после отказа Клары Бюрель продолжать поединок. В третьем сете француженка по неизвестным причинам отказалась доигрывать матч и снялась с турнира.