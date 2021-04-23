Свитолина была в шаге от провала, но на характере прорвалась в полуфинал Штутгарта

Первая ракетка Украины отыграла два матчбола у прошлогодней победительницы турнира чешки Петры Квитовой и теперь сразится с первым номером рейтинга Эшли Барти

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в полуфинал турнира категории WTA-500 в Штутгарте. В четвертьфинале наша теннисистка в трех сетах обыграла прошлогоднюю победительницу немецкого старта чешку Петру Квитову – 6:7, 7:5, 6:2. Напомним, что во втором круге Свитолина разобралась с бывшим лидером мирового рейтинга Ангелик Кербер.

Теннисистки провели на корте почти 2,5 часа. Свитолина в напряженной борьбе уступила в первом сете и проигрывала по ходу второго 2:5. Но сумела переломить ход встречи и далее записала на свой счет 5 геймов подряд. Квитова не воспользовалась 2 матчболами на подаче украинки и в итоге до конца встречи взяла только два гейма.

В Германии Элина одержала третью подряд и вторую в этом году победу над Петрой Квитовой, сократив отставание от чешской спортсменки в личных встречах – 4:7. Но для девушек это был первый очный поединок на грунте. А Свитолина оформила 35 победу над теннисисткой из первой десятки рейтинга.

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В следующем круге Элина встретится с лидером мирового рейтинга, австралийкой Эшли Барти, которой она уже уступила в этом году в 1/2-й турнира в Майами.

Ранее неудержимая Костюк пробилась в полуфинал турнира WTA в Стамбуле.