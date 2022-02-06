Свежий бомбардир из Украины. Экс-форвард Динамо готовится к дебюту в Серии А

Супряга ждет дебюта в Серии А / Фото: официальный сайт "Сампдория"

В последний день зимнего трансферного окна форвард киевского Динамо Владислав Супряга перешел на правах аренды в итальянскую Сампдорию. А уже сегодня украинец получит шанс дебютировать в составе "моряков".

Наставник генуэзского клуба Марко Джампаоло перед матчем против Сассуоло прокомментировал подписание Супряги.

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"Супруга – молодой футболист, который добавит нам свежести. Но ему понадобится время для акклиматизации", – сказал Джампаоло в интервью Tuttomercatoweb.

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Добавим, что Джампаоло включил Супрягу в заявку на поединок против Сассуоло, который начнется в 16:00 по киевскому времени.

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На данный момент Сампдория занимает 16-е место в турнирной таблице Серии A, набрав 20 очков в 23 матчах. От зоны вылета команду Супряги отделяет всего 3 балла

Напомним, недавно Супряга рассказал, какими словами Мирча Луческу благословил переход в итальянский клуб. Румынский специалист пожелал Владу больше не возвращаться в Динамо.