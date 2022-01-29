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Супряга, на выход: сколько получит Динамо

Олег Люлька
29 января, 20:35
Копилка киевского Динамо должна пополниться восемью миллионами евро, но лишь 500 тысяч упадут туда сразу

Владислав Супряга / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Стали известны подробности перехода чемпиона мира среди молодежи Владислава Супряги из Динамо в итальянскую Сампдорию.

Он должен состояться вот-вот.

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Как сообщает итальянский журналист-инсайдер Николо Скира в Twitter, за аренду Супряги киевский клуб получит 500 тысяч евро. А выкупить все права на Владислава генуэзцы смогут, заплатив дополнительно 7,5 млн евро.

Владислав Супряга / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Ранее мы писали, что на 21-летнего Супрягу также претендует Базель.

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Напомним, Владислав блистал результативностью в Днепре-1, но в Динамо, сколько шансов ни давал ему Луческу, нападающему отметиться стабильными голами не удавалось.

Луческу и Супряга / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"Он в состоянии раскрыться в Европе. Динамо – не его команда", – говорила ранее бывшая девушка Супряги Даша Савина, советуя ему покинуть киевский клуб.

Смотрите, как Супряга забивал на победном ЧМ-2019

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