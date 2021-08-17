Суперкубок – Баварии! Левандовски уничтожил Дортмунд

Бавария берет первый трофей в сезоне / Фото: Официальный сайт ФК "Бавария"

Мюнхенская Бавария положила в свой музей очередной трофей. На сей раз Суперкубок Германии.

Сегодня Бавария уверенно обыграла дортмундскую Боруссию – 3:1. Дублем отличился Роберт Левандовски. Польский форвард забил 24 гола в 24 матчах против Боруссии! Примечательно, что Левандовски ранее сам выступал за Дортмунд (2010-2014).

Бавария – Боруссия Д – 3:1

Голы: Левандовски (41, 74), Мюллер (50) – Ройс (64).

Для Баварии эта победа девятая в Суперкубке Германии. У Боруссии – 6 трофеев.

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Надо сказать, что футболисты Баварии на разминку перед матчем вышли в футболках, посвященных легенде клуба Герду Мюллеру.

Легендарный бомбардир ушел из жизни 15 августа. Ему было 75 лет. За свою карьеру немец 4 раза выиграл чемпионат и Кубок ФРГ, Кубок европейских чемпионов – 3 раза, а также по разу победил в Кубке УЕФА и Межконтинентальном кубке.