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Суперкубок – Баварії! Левандовскі знищив Дортмунд

Любомир Луканюк
17 серпня, 23:40
Дубль Роберта Левандовскі допоміг Баварії обіграти дортмундську Боруссію в матчі за Суперкубок Німеччини. Це дев'ятий трофей клубу в історії

Баварія бере перший трофей у сезоні / Фото: Офіційний сайт ФК "Баварія"

Мюнхенська Баварія поклала в свій музей черговий трофей. Цього разу Суперкубок Німеччини.

Сьогодні Баварія впевнено обіграла дортмундську Боруссію – 3:1. Дублем відзначився Роберт Левандовскі. Польський форвард забив 24 голи в 24 матчах проти Боруссії! Примітно, що Левандовскі раніше сам виступав за Дортмунд (2010-2014).

Баварія – Боруссія Д – 3:1
Голи: Левандовскі (41, 74), Мюллер (50) – Ройс (64).

Для Баварії ця перемога дев'ята в Суперкубку Німеччини. У Боруссії – 6 трофеїв.

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Треба сказати, що футболісти Баварії на розминку перед матчем вийшли в футболках, присвячених легенді клубу Герду Мюллеру.

Легендарний бомбардир пішов з життя 15 серпня. Йому було 75 років. За свою кар'єру німець 4 рази виграв чемпіонат і Кубок ФРН, Кубок європейських чемпіонів – 3 рази, а також по разу переміг в Кубку УЄФА і Міжконтинентальному кубку.

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