Супергол Миколенко вытянул Эвертон из трясины АПЛ

Гол Миколенко помог Эвертону обыграть Лестер / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

В воскресенье, 8 мая, в матче 36-го тура АПЛ команда украинца Виталия Миколенко на выезде встречалась с Лестером. Эвертон в отчетном матче устраивала только победа, поскольку "ириски" балансируют на грани вылета из Премьер-лиги.

Уже на 6-й минуте игры Виталий Миколенко великолепным ударом из-за пределов штрафной отправил мяч в сетку ворот хозяев поля. Это первый гол игрока сборной Украины за Эвертон.

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Виталий Миколенко / Фото: Reuters

"Лисы" не собирались делиться очками с аутсайдером АПЛ и спустя пять минут сравняли счет. Ошибкой защитника Эвертона воспользовался Патсон Дака.

Но в этот день подопечных Лэмпарда нельзя было остановить. На 30-й минуте встречи Мэйсон Холгейт мощным ударом головой вывел Эвертон вперед.

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В оставшееся время футболисты из Ливерпуля не позволили сопернику отыграться и в итоге добыли очень важную победу 2:1.

Виталий Миколенко не доиграл до конца поединка. На 66-й минуте его заменили из-за повреждений.

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Чемпионат Англии. 36-й тур

Лестер – Эвертон – 1:2

Голы: 0:1 – Миколенко (6 мин), 1:1 – Дака (11 мин), 1:2 – Холгейт (30 мин).

Победа над Лестером улучшила шансы Эвертона на сохранение прописки в элите. Вдвойне приятно, что весомый вклад внес игрок сборной Украины Виталий Миколенко.

После 34-х сыгранных матчей команда Лэмпарда набрала 35 очков и занимает 16-е место. Лестер на 14-м с 42 баллами.