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Мариуполь --
Днепр-1 --
10 декабря 19:30
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Сумасшествие на Гагарина! Десна и Мариуполь выдали триллер с шестью голами

Олег Люлька
5 декабря, 21:30
Воскресный поединок в Чернигове на стадионе имени Гагарина стал украшением 17-го тура чемпионата Украины

Десна - Мариуполь - 3:3 / Фото: ФК "Десна" Чернигов

Десна и Мариуполь разошлись миром 3:3 в матче сродни американским горкам.

Уже к 49-й минуте Мариуполь вел 2:0 благодаря дублю Кащука. Казалось бы, победа у гостей в кармане.

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Однако в оставшееся время Десна не только отыгралась, но и вышла вперед – 3:2. И это притом, что команда из Чернигова еще и не реализовала пенальти.

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Однако уже в добавленное время Мариуполь сумел еще раз поразить ворота Десны. В итоге – 3:3.

Десна – Мариуполь – 3:3
Голы: Арвеладзе, 51, Юрченко, 57, Волошин, 80 – Кащук, 29, 49 (пен), Хромей, 90+1
Нереализованный пенальти: Будковский (75, штанга, Десна)

Несмотря на эту ничью, Мариуполь остался на последней строчке турнирной таблицы УПЛ.

Напомним, две худшие команды по итогам сезона опустятся в Первую лигу сразу, еще две команды ждет плей-офф с клубами из низшего дивизиона.