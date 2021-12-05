Божевілля на Гагаріна! Десна та Маріуполь видали трилер із шістьма голами

Десна - Маріуполь - 3:3 / Фото: ФК "Десна" Чернігів

Десна і Маріуполь розійшлися миром 3:3 у матчі, схожому на американські гірки.

Уже на 49-й хвилині Маріуполь вів 2:0 завдяки дублю Кащука. Здавалося б, перемога у гостей у кишені.

Реклама

Однак у час, що залишився, Десна не тільки відігралася, а й вийшла вперед – 3:2. І це при тому, що команда із Чернігова ще й не реалізувала пенальті.

Реклама

Реклама

Проте вже в доданий арбітром час Маріуполь зумів ще раз вразити ворота Десни. У підсумку – 3:3.

Десна – Маріуполь – 3:3

Голи: Арвеладзе, 51, Юрченко, 57, Волошин, 80 – Кащук, 29, 49 (пен), Хромей, 90+1

Нереалізований пенальті: Будківський (75, штанга, Десна)

Незважаючи на цю нічию, Маріуполь залишився на останній сходинці турнірної таблиці УПЛ.

Нагадаємо, дві найгірші команди за підсумками сезону опустяться до Першої ліги відразу, на ще дві команди чекає плей-оф із клубами із нижчого дивізіону.