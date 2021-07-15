Судья, оскандалившийся в матче Украины на Евро, завершил международную карьеру

Феликс Брых покидает международную арену / Фото: Reuters
Немецкий арбитр Феликс Брых объявил о завершении международной карьеры, но при этом юрист с докторской степенью продолжит работать на матчах немецкой Бундеслиги.
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"Я решил не работать на следующем турнире и завершить международную карьеру в конце года. Но я с нетерпением жду нового сезона Бундеслиги", – цитирует 45-летнего Брыха Bild
Феликс Брых / Фото: AFP
Брых обслуживал пять матчей на Евро-2020, включая первый и последний поединки на турнире сборной Украины, в которых команда Андрея Шевченко уступила Нидерландам 2:3 и Англии 0:4.
Брых показал желтую карточку Сидорчуку в матче Украины и Нидерландов / Фото: Reuters
При этом в матче 1/4 Евро Украина – Англия Брых попал в скандал. Британских журналистов возмутило то, что во время одной из пауз в игре Феликс попросил бутылку у нападающего нашей сборной Романа Яремчука и выпил из нее воды, нарушив протокол УЕФА, связанный с безопасностью участников матча в связи с коронавирусом.
Англичане тут же призвали отстранить Брыха от работы и посадить на карантин, но УЕФА этого не сделал, позволив немецкому арбитру отсудить полуфинал Италия – Испания.
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